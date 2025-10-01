Patrika LogoSwitch to English

Cabinet Decision: कैबिनेट ने दी मंजूरी, छत्तीसगढ़ में 100 स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती

सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी जानकारी...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 01, 2025

Cabinet Decision : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर को रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने प्रदान किया है।

01 Oct 2025 02:30 am

01 Oct 2025 02:29 am

