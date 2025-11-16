CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में सरकारी फ्लैट लेने की आयसीमा खत्म

CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में सात महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने शुक्रवार को बताया कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट के लिए आय की सीमा (Income Limit) भी खत्म कर दी गई है। अब ये सिर्फ कमजोर आयवर्ग के लिए नहीं, बल्कि किसी भी आयवर्ग का व्यक्ति या शासकीय कर्मचारी, निजी व कॉर्पोरेट घराने (Corporate Houses) भी फ्लैट ले सकेंगे। प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड, आरडीए, नगर निगम के 50 हजार से ज्यादा फ्लैट खाली हैं। इन फ्लैट की बिक्री के पहले अधिकतम 6 लाख सालाना आयसीमा तय की गई थी। अब यह शर्त हटा दी गई है।

