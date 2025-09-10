CG Cabinet Decisions: साय कैबिनेट ने सीजीपीएससी और सम्मान राशि को लेकर लिया फैसला

CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। साय कैबिनेट ने सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों की सम्मान राशि में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

