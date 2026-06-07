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Raipur: स्वास्थ्य मंत्री बोले- इबोला वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में सभी स्तरों पर तैयारी
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Raipur: स्वास्थ्य मंत्री बोले- इबोला वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में सभी स्तरों पर तैयारी

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दुर्ग जिले में इबोला वायरस पॉजिटिव मिलने पर दी जानकारी...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 07, 2026

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर (Raipur) में 6 जून को दुर्ग जिले में मिले इबोला वायरस पॉजिटिव को लेकर विभागीय तैयारी की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री जायसवाल ने कहा कि इबोला वायरस (Ebola Virus) को लेकर हमने राज्यभर में सभी स्तरों पर एक महीने पहले ही तैयारी कर ली थी। उन्होंने कहा कि कुछ दक्षिण अफ़्रीकी देशों में जहां इबोला के मामले सामने आए हैं, वहां लगभग 300 पॉज़िटिव मामले हैं।

यह भी पढ़ें : LPG Price Hike: घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए के पार

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Published on:

07 Jun 2026 03:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: स्वास्थ्य मंत्री बोले- इबोला वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में सभी स्तरों पर तैयारी

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