CG News: सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल पर CM साय का बड़ा बयान, बोले- सबकी समस्या का होगा हल

CG News: छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति और विपणन संघ के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सीएम साय ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि हड़ताल जल्द ही समाप्त होगी और कर्मचारियों सहित किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

CG News: सीएम आगे ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जा रहा है, ताकि प्रदेशभर में सहकारी और विपणन व्यवस्था प्रभावित न हो। सरकार की ओर से यह भरोसा दिया गया है कि व्यवस्था सामान्य बनाने और जनता को राहत प्रदान करने के लिए पूरी तरह गंभीर है।