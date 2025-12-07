CG News : कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल बोले- सरकार की किसान विरोधी नीति का शिकार मनबोध

CG News : छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के बागबाहरा के किसान (Farmers) मनबोध गाड़ा के गला काट कर आत्महत्या के प्रयास करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर कांग्रेस (Congress) महासचिव व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा मनबोध गाड़ा बीजेपी (BJP) सरकार की किसान विरोधी नीति का शिकार हुआ है। पूर्व सीएम बघेल (Bhupesh Baghel) ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी अस्त-व्यस्त है। किसान बिल्कुल इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। धान खरीदी (Dhan Kharidi) में बारदाने की कमी है, तौल में गड़बड़ी है, वजन कम आ रहा है। किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी चीज से है तो वह टोकन (Token) की है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में किसान अपना टोकन नहीं कटा पा रहे हैं।

