CG News: मोबाइल टावर और सुरक्षा मुद्दों पर वित्त मंत्री ने उठाए गंभीर विषय, देखें वीडियो

CG News: भारतीय मोबाइल कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मैंने जो विषय उठाया वह मोबाइल टावरों का था। मैंने मोबाइल टावरों के मानदंडों को सरल बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दूसरा, मैंने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई पर प्रकाश डाला जो छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए लड़ रहा है।
देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाने वाली इस लड़ाई को भी ध्यान में लाया गया। मैंने अनुरोध किया है कि 250 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों और 100 या उससे अधिक आबादी वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मोबाइल टावरों को मंजूरी दी जाए।
