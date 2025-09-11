Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: बस्तर में औद्योगिक विकास को रफ्तार देगा इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम, बोले CM विष्णु देव साय

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से महिला और एससी-एसटी उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 11, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद, इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। आज हम जगदलपुर में भी इसका आयोजन कर रहे हैं। अगर कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग या महिला उद्यमी उद्यमी बनना चाहती है, तो नई औद्योगिक नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। आज बस्तर में भी इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे वहां लघु उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 01:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: बस्तर में औद्योगिक विकास को रफ्तार देगा इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम, बोले CM विष्णु देव साय

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन-सिस्टम फेल, 8 फ्लाइटें नहीं भर सकी उड़ान, 3 कैंसिल

raipur Airport
रायपुर

CG Politics: क्या कोई भी हम पर हमला कर सकता है? PCC चीफ दीपक बैज के घर में घुसा BJP कार्यकर्ता, मचा बवाल

फोटो सोर्स- X हैंडल, Deepak Baij)
रायपुर

सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला.. घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार, हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य

सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला.. घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार, हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य(photo-patrika)
रायपुर

CG में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 58 DSP अफसरों का तबादला, 45 निरीक्षकों का हुआ प्रमोशन, देखें नाम

CG Police Transfer
रायपुर

School Time: स्कूलों के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव, अब हर शनिवार को 7.30 से कक्षाएं, जारी हुआ आदेश

CG School
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.