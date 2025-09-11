CG News: बस्तर में औद्योगिक विकास को रफ्तार देगा इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम, बोले CM विष्णु देव साय

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद, इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। आज हम जगदलपुर में भी इसका आयोजन कर रहे हैं। अगर कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग या महिला उद्यमी उद्यमी बनना चाहती है, तो नई औद्योगिक नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। आज बस्तर में भी इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे वहां लघु उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा।