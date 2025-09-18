CG News: विश्वकर्मा जयंती पर सीएम साय ने 1.84 लाख श्रमिकों को 65.16 करोड़ रुपए अंतरित किए

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वकर्मा जयंती (Vishwakarma Jayanti) के अवसर पर 17 सितंबर को इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन में 1.84 लाख श्रमिकों को 65.16 करोड़ रुपए डीबीटी (DBT) के माध्यम से अंतरित किए। सीएम साय ने कहा कि समाज की रीढ़ श्रमिक हैं और उनके योगदान से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने दीदी ई-रिक्शा (Didi E-rickshaw) योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि और श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना (Mukhyamantri Nirman Shramik Sahayata Yojana) के तहत मकान निर्माण सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए करने की घोषणा की। साथ ही, पंजीकृत श्रमिकों की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच (Free Health Checkup) और इलाज का संपूर्ण खर्च अब श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।

