CG News: रायपुर कलेक्टोरेट में भरभराकर गिरी छत, बाल-बाल बचे कर्मचारी, देखें Video

CG News: अपर कलेक्टर मनीष मिश्रा ने बताया कि यह घटना सुबह लगभग 4.30 से 5.00 बजे के बीच हुई जब कमरा नंबर 8, जो 10×12 फीट का अंग्रेजी रिकॉर्ड रूम है, की छत कमज़ोर छत के कारण गिर गई। कर्मचारियों को पहले ही कमज़ोर छत के बारे में सूचित कर दिया गया था, इसलिए उस समय कमरे में कोई नहीं बैठा था।
CG News: कमरे में पुराने रिकॉर्ड, पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ और गजेटियर रखे हुए थे। इन रिकॉर्ड को किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। वर्तमान में, रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है और उचित कदम उठाए जाएँगे।
बड़ी खबरेंView All
Chhattisgarh