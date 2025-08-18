CG News: उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान, शहीद जवान को श्रद्धांजलि, नक्सलवाद अंतिम चरण में… VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा की मैं शहीद हुए हमारे जवान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और वे हताशा में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हम बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के अपने संकल्प को पूरा करेंगे।