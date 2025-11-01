Patrika LogoSwitch to English

CG Rajyotsav: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रजत जयंती महोत्सव के लिए आ रहे पीएम मोदी

Chhattisgarh के सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को नवा रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 01, 2025

CG Rajyotsav : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 31 अक्टूबर को रायपुर में कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना को कल (1 नवंबर) 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब रजत जयंती (Silver Jubilee) महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं। वे नवा रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नवीन विधानसभा भवन (Assembly Building), जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम साय ने बताया कि पीएम मोदी राज्योत्सव 2025 का शुभारंभ करेंगे।

Published on:

01 Nov 2025 03:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG Rajyotsav: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रजत जयंती महोत्सव के लिए आ रहे पीएम मोदी

