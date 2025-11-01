CG Rajyotsav: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रजत जयंती महोत्सव के लिए आ रहे पीएम मोदी

CG Rajyotsav : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 31 अक्टूबर को रायपुर में कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना को कल (1 नवंबर) 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब रजत जयंती (Silver Jubilee) महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं। वे नवा रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नवीन विधानसभा भवन (Assembly Building), जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम साय ने बताया कि पीएम मोदी राज्योत्सव 2025 का शुभारंभ करेंगे।

