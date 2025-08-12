12 अगस्त 2025,

रायपुर

CG Waqf Board: मस्जिदों और दरगाहों में अब अनिवार्य होगा तिरंगा फहराना, देखें Video…

CG Waqf Board: राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा की मस्जिदों, दरगाहों, इमामबाड़ों, खानकाहों के मुख्य द्वार पर या मस्जिदों के सामने झंडा फहराना अनिवार्य हो गया है क्योंकि भारतीय मुसलमान तिरंगे का सम्मान करते हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 12, 2025

CG Waqf Board: छत्तीसगढ़ के राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा की मस्जिदों, दरगाहों, इमामबाड़ों, खानकाहों के मुख्य द्वार पर या मस्जिदों के सामने झंडा फहराना अनिवार्य हो गया है क्योंकि भारतीय मुसलमान तिरंगे का सम्मान करते हैं। झंडा फहराने का काम प्रत्येक मस्जिद के इमाम और मस्जिद समिति द्वारा किया जाएगा। उन्हें हमारे पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम की तस्वीरें भी भेजनी होंगी।

Updated on:

12 Aug 2025 06:02 pm

Published on:

12 Aug 2025 05:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Waqf Board: मस्जिदों और दरगाहों में अब अनिवार्य होगा तिरंगा फहराना, देखें Video…

बड़ी खबरें

रायपुर

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के ये 5 कृष्ण मंदिर हैं बेहद खास, यहां रहती है मथुरा-वृंदावन जैसी धूम, जानें खासियत

कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी का उल्लास चरम पर (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

Raipur News: रायपुर की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता,पवनदीप राजन जैसे जाने-माने कलाकारों की रहेगी प्रस्तुतियां…

Raipur News: रायपुर की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता,पवनदीप राजन जैसे जाने-माने कलाकारों की प्रस्तुतियां खास रहेगी
रायपुर

Woman for Tree: महिला समूहों के चयन में लोचा, 100 की जगह 300 रुपए में बेच रहे फॉर्म, महापौर को देना पड़ा दखल

Raipur News, Raipur Meyor
रायपुर

CG Fraud: त्योहारी सीजन में ऑफर के बहाने ठगों का गिरोह हुआ सक्रिय, राज्य पुलिस ने दी इन बातों का ध्यान रखने की सलाह

CG Fraud: त्योहारी सीजन में ऑफर के बहाने ठगों का गिरोह हुआ सक्रिय, राज्य पुलिस ने दी इन बातों का ध्यान रखने की सलाह
रायपुर

कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी! दो कार्यकारी अध्यक्ष की चर्चा, बदलेंगे जिला अध्यक्ष

Chhattisgarh congress, CG Political
रायपुर
