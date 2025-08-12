CG Waqf Board: मस्जिदों और दरगाहों में अब अनिवार्य होगा तिरंगा फहराना, देखें Video…

CG Waqf Board: छत्तीसगढ़ के राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा की मस्जिदों, दरगाहों, इमामबाड़ों, खानकाहों के मुख्य द्वार पर या मस्जिदों के सामने झंडा फहराना अनिवार्य हो गया है क्योंकि भारतीय मुसलमान तिरंगे का सम्मान करते हैं। झंडा फहराने का काम प्रत्येक मस्जिद के इमाम और मस्जिद समिति द्वारा किया जाएगा। उन्हें हमारे पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम की तस्वीरें भी भेजनी होंगी।
