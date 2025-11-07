Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम साय बोले- वंदे मातरम् भारत की आत्मा का स्वर

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 07, 2025

Raipur: राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ (150th Anniversary) पर मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से ‘वंदेमातरम्’ का गायन किया। इस अवसर पर सभी ने वंदे मातरम् (Vande Mataram) के उद्घोष के साथ आजादी की राष्ट्रीय चेतना का पुण्य स्मरण किया और अमर बलिदानियों को नमन किया। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। बता दें कि विष्णुदेव साय नई दिल्ली में आयोजित स्मरणोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का उद्बोधन भी सुना।

यह भी पढ़ें : मार्च 2026 तक सफाए की डेडलाइन और संघर्ष विराम का झांसा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Naya raipur

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 11:55 pm

Published on:

07 Nov 2025 11:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम साय बोले- वंदे मातरम् भारत की आत्मा का स्वर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

SIR News: दूसरे प्रदेश से आए लोगों को हो रही दिक्कतें

SIR News: दूसरे प्रदेश से आए लोगों को हो रही दिक्कतें
रायपुर

Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां, देखें लिस्ट

2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)
रायपुर

महिला एवं बाल विकास विभाग में ट्रांसफर-प्रमोशन आदेश जारी, इन 7 अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी, देखें

ट्रांसफर-प्रमोशन आदेश जारी (photo source- Patrika)
रायपुर

Sulakshana Pandit Death: एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा के निधन पर CM साय ने जताया शोक, संजीव कुमार के प्यार में ताउम्र रहीं अकेली, 6 नवंबर को ही संयोग से दुनिया छोड़ी

एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा के निधन पर CM साय ने जताया शोक
रायपुर

वंदे मातरम् मां भारती की साधना और आराधना की प्रेरक अभिव्यक्ति : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

वंदे मातरम् मां भारती की साधना और आराधना की प्रेरक अभिव्यक्ति : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.