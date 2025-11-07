Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम साय बोले- वंदे मातरम् भारत की आत्मा का स्वर

Raipur: राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ (150th Anniversary) पर मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से ‘वंदेमातरम्’ का गायन किया। इस अवसर पर सभी ने वंदे मातरम् (Vande Mataram) के उद्घोष के साथ आजादी की राष्ट्रीय चेतना का पुण्य स्मरण किया और अमर बलिदानियों को नमन किया। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। बता दें कि विष्णुदेव साय नई दिल्ली में आयोजित स्मरणोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का उद्बोधन भी सुना।

