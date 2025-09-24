GST Bachat Utsav: छत्तीसगढ़ के सीएम साय जीएसटी बचत उत्सव में पैदल निकले बाजार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 23 सितंबर को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर आयोजित जीएसटी बचत उत्सव (GST Bachat Utsav) में शिरकत की। सीएम साय पैदल बाजार घूमने निकले और व्यापारियों व ग्राहकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST में ऐतिहासिक रिफॉर्म किया है। नवरात्रि के प्रारंभ से ही जीएसटी रिफॉर्म (Next Gen GST) लागू हो गया है, हम लोग जीएसटी उत्सव मना रहे हैं।

यह भी पढ़ें : तुष्टिकरण नीति की वजह से जनता कांग्रेस को नकार चुकी: ओपी चौधरी