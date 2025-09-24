Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

GST Bachat Utsav: छत्तीसगढ़ के सीएम साय जीएसटी बचत उत्सव में पैदल निकले बाजार

विष्णुदेव साय बोले- PM Narendra Modi ने जीएसटी में ऐतिहासिक रिफॉर्म किया है। हम लोग जीएसटी उत्सव मना रहे हैं।

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 24, 2025

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 23 सितंबर को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर आयोजित जीएसटी बचत उत्सव (GST Bachat Utsav) में शिरकत की। सीएम साय पैदल बाजार घूमने निकले और व्यापारियों व ग्राहकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST में ऐतिहासिक रिफॉर्म किया है। नवरात्रि के प्रारंभ से ही जीएसटी रिफॉर्म (Next Gen GST) लागू हो गया है, हम लोग जीएसटी उत्सव मना रहे हैं।

यह भी पढ़ें : तुष्टिकरण नीति की वजह से जनता कांग्रेस को नकार चुकी: ओपी चौधरी

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / GST Bachat Utsav: छत्तीसगढ़ के सीएम साय जीएसटी बचत उत्सव में पैदल निकले बाजार

रायपुर
