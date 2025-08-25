CG News: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना से इलाज हो जाएगा बंद

CG News: कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आगामी 1 सितंबर से निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) से इलाज बंद हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है और मरीज निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रदेश के आमजन अच्छे इलाज के लिए ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। पीसीसी चीफ बैज ने सवाल किया कि आखिर क्या कर रही है भाजपा सरकार?

