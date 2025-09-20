Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM का बड़ा बयान, कहा- हिंसा छोड़ें नक्सली, सरकार वार्ता को तैयार… Video

CG News: डिप्टी सीएम ने नक्सलियों से वार्ता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा शांति और संवाद की पक्षधर रही है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 20, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने नक्सलियों से वार्ता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा शांति और संवाद की पक्षधर रही है। अगर नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत की टेबल पर आने को तैयार हैं, तो सरकार दरवाजे खोलकर उनका स्वागत करेगी।

डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि बंदूक और बारूद से कोई समाधान नहीं निकल सकता। बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ की जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है और शांति चाहती है। अगर नक्सली भी इस भावना को समझें और आगे आएं तो सरकार हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वार्ता का रास्ता तभी खुल सकता है जब नक्सली लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास जताएं और हिंसा की घटनाओं को पूरी तरह से बंद करें।

20 Sept 2025 02:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM का बड़ा बयान, कहा- हिंसा छोड़ें नक्सली, सरकार वार्ता को तैयार… Video

