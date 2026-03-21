Dhurandhar: धुरंधर 2 फिल्म को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया चाटुकारिता की पराकाष्ठा

कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धुरंधर द रिवेंज (Dhurandhar The Revenge) को प्रोपेगैंडा मूवी बताया। रायपुर (Raipur) में 20 मार्च को पूर्व सीएम भूपेश ने कहा कि फिल्म धुरंधर 2 कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश और चाटुकारिता की पराकाष्ठा के अलावा और कुछ नहीं है। भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने कहा कि पहलगाम में 40 लोग मारे गए, फिर भी आतंकवादी पकड़े नहीं गए। आतंकवादी (Terrorists) घटनाएं केवल बढ़ी हैं, और फिर भी वे दावा करते हैं कि आतंकवाद (Terrorism) खत्म हो रहा है।

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