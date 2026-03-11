11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: गृहमंत्री बोले- 31 मार्च 2027 तक बस्तर से केंद्रीय सशस्त्र बलों की होगी वापसी

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा का नक्सल खात्मे पर अहम वक्तव्य...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Mar 11, 2026

CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) के दौरान 10 मार्च को रायपुर में डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल खात्मे पर अहम वक्तव्य दिया। डिप्टी सीएम शर्मा (Chhattisgarh Dy CM Vijay Sharma) ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा करना है और इसके बाद 31 मार्च 2027 तक बस्तर से केंद्रीय सशस्त्र बलों (Central Armed Forces) की वापसी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र से आया पत्र पिछली सरकार के समय से लेकर अबतक की अवधि से जुड़ा है और फिलहाल इसका फाइनल सेटलमेंट किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहले ही सदन में आश्वस्त कर चुके हैं कि बस्तर में नक्सलवाद (Naxalism) की समाप्ति के बाद वहां का विकास (Development) वहीं के लोगों के लिए ही किया जाएगा। किसी प्रकार के बाहरी लोगों को सौंपने की मंशा इस सरकार की नहीं है।

यह भी पढ़ें : केंद्र का बड़ा फैसला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

CG Naxal News

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

naxal news

naxalism

Naya raipur

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 02:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: गृहमंत्री बोले- 31 मार्च 2027 तक बस्तर से केंद्रीय सशस्त्र बलों की होगी वापसी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

अब सुधरेगी राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद रोड, 153 करोड़ मंजूर… साव के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय स्वीकृति जारी

नई सड़क (फोटो-पत्रिका)
रायपुर

PM Kisan: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मार्च में इस तारीख को आएगी PM किसान योजना की 22वीं किस्त, देखें डिटेल्स

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फाइल फोटो- पत्रिका
रायपुर

इजरायल-ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट

US-Israel-Iran War: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी(Photo-patrika)
रायपुर

PM Awas Yojana: 28 हजार 461 नए घरों के लिए 435 करोड़ रुपए स्वीकृत, छत्तीसगढ़ में 263 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

PM Awas Yojan chhattisgarh
रायपुर

छत्तीसगढ़ में तीन साल में 9 बाघ और 38 हाथियों की मौत

छत्तीसगढ़ में तीन साल में 9 बाघ और 38 हाथियों की मौत, विधानसभा में मंत्री ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े(Photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.