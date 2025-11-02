Patrika LogoSwitch to English

राज्योत्सव में PM Modi बोले- नक्सलवाद-माओवादी आतंक से मुक्त हो रहा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के Silver Jubilee Year समारोह में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। नवा रायपुर अटल नगर में 1 नवंबर को Rajyotsav 2025 का किया शुभारंभ...

रायपुर

Nov 02, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर (Nava Raipur Atal Nagar) में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष समारोह राज्योत्सव 2025 में शामिल हुए। पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि हमने 11 साल पहले छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत को नक्सलवाद व माओवादी आतंक (Naxalism, Maoists) से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था, जिसका नतीजा आज पूरा देश देख रहा है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में भी आज विकास की धारा बह रही है, जो दशकों तक इस आतंक के गढ़ रहे थे।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष पर हुआ मोला लव होगे का मुहूर्त शॉट

02 Nov 2025 12:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / राज्योत्सव में PM Modi बोले- नक्सलवाद-माओवादी आतंक से मुक्त हो रहा छत्तीसगढ़

रायपुर
