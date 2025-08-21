CM साय जापान-दक्षिण कोरिया दौरे पर, ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में करेंगे निवेशकों से चर्चा… VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जापान और दक्षिण कोरिया के प्रवास पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों एवं उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। सीएम का कहना है कि इस दौरे में छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में निवेश के अधिक अवसर तैयार किए जाएं और रोजगार के नए द्वार खुलें। मुख्यमंत्री के इस विदेश प्रवास को प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।