Raipur: विकसित भारत में प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका: सीएम साय

Chhattisgarh: सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में प्रगति पोर्टल के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह प्लेटफॉर्म सरकार की कथनी और करनी में समानता का सशक्त प्रमाण है

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 30, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 29 जनवरी को रायपुर (Raipur) में प्रगति पोर्टल के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में देश और प्रदेश सुशासन की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (Economy) बन चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित विकसित भारत (Viksit Bharat) के लक्ष्य को साकार करने में प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म (PRAGATI Digital Platform) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम साय ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म सरकार की कथनी और करनी में समानता का सशक्त प्रमाण है। यह प्लेटफॉर्म मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस (Minimum Government, Maximum Governance) की कार्यशैली को सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराय… बोर्ड से हटाएंगे मवेशी!

Published on:

30 Jan 2026 03:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: विकसित भारत में प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका: सीएम साय

