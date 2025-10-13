CG News: नवा रायपुर में CM साय की कलेक्टर-DFO कॉन्फ्रेंस, राज्यभर के अधिकारी रहे शामिल.. Video

ताजा खबरें
राज्य
मौसम
Women's World Cup 2025
बिहार चुनाव 2025
कुलिश जन्मशती वर्ष
पत्रिका स्पेशल
राष्ट्रीय
मनोरंजन
ज्योतिष
स्वास्थ्य
खेल
धर्म
राजनीति
विश्व
OTT
शिक्षा
ओपिनियन
ऑटो
टेक
गैजेट
लाइफस्टाइल
ब्यूटी
महिला
बिजनेस
क्राइम
जॉब्स
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
रायपुर
•
Shradha Jaiswal
Oct 13, 2025
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर सचिवालय में कलेक्टर-डीएफओ कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। राज्य भर के कलेक्टर और डीएफओ मौजूद रहे।
खबर शेयर करें:
संबंधित विषय:
cg news
शहर की खबरें:
रायपुर न्यूज़
अंबिकापुर न्यूज़
बिलासपुर न्यूज़
भिलाई न्यूज़
जगदलपुर न्यूज़
Published on:
13 Oct 2025 05:12 pm
बड़ी खबरें
Chhattisgarh
Patrika Interview: सिंगर रूपकुमार बोले- छत्तीसगढ़ी फोक को सही मंच मिले, तो यह देशभर में अपनी पहचान बना सकता है
भोरमदेव अभयारण्य में तितली सम्मेलन का दूसरा संस्करण संपन्न, 5 नई प्रजातियों की हुई पहचान, संख्या बढ़कर 134…
ठगी रोकने की बड़ी पहल: साइबर क्राइम ने गूगल को भेजी 1000 एपीके फाइलों की ब्लैकलिस्ट, आप भी इन बातों का रखें ध्यान
CG Murder Case: नाबालिग की हत्या कर शव खदान में फेंका, 4 दिन बाद भी आरोपी फरार… पुलिस की लापरवाही से परिजन नाराज
राज्य स्थापना दिवस पर 12 श्रेणियों में राज्य अलंकरण के लिए 200 आवेदन प्राप्त, इन क्षेत्रों में मिलेगा सम्मान
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Bihar Elections 2025
PM Modi
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.