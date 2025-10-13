Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: नवा रायपुर में CM साय की कलेक्टर-DFO कॉन्फ्रेंस, राज्यभर के अधिकारी रहे शामिल.. Video

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर सचिवालय में कलेक्टर-डीएफओ कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 13, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर सचिवालय में कलेक्टर-डीएफओ कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। राज्य भर के कलेक्टर और डीएफओ मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 05:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: नवा रायपुर में CM साय की कलेक्टर-DFO कॉन्फ्रेंस, राज्यभर के अधिकारी रहे शामिल.. Video

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

Patrika Interview: सिंगर रूपकुमार बोले- छत्तीसगढ़ी फोक को सही मंच मिले, तो यह देशभर में अपनी पहचान बना सकता है

सिंगर रूपकुमार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

भोरमदेव अभयारण्य में तितली सम्मेलन का दूसरा संस्करण संपन्न, 5 नई प्रजातियों की हुई पहचान, संख्या बढ़कर 134…

अभयारण्य में तितली के 5 नई प्रजातियाें की पहचान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

ठगी रोकने की बड़ी पहल: साइबर क्राइम ने गूगल को भेजी 1000 एपीके फाइलों की ब्लैकलिस्ट, आप भी इन बातों का रखें ध्यान

Online fraud (Photo source- SBNRI)
रायपुर

CG Murder Case: नाबालिग की हत्या कर शव खदान में फेंका, 4 दिन बाद भी आरोपी फरार… पुलिस की लापरवाही से परिजन नाराज

रायपुर

राज्य स्थापना दिवस पर 12 श्रेणियों में राज्य अलंकरण के लिए 200 आवेदन प्राप्त, इन क्षेत्रों में मिलेगा सम्मान

CG News: खेल अलंकरण समारोह 3 को संभावित, विभाग ने 27 तक मंगाई थी दावा-आपत्ति
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.