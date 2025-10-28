Cyclone Montha: साइक्लोन ‘मोन्था’ को लेकर NDRF अलर्ट, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में 25 टीमें तैनात

Cyclone Montha: बंगाल की खाड़ी के बीच में बन रहे साइक्लोन मोन्था को देखते हुए, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF) ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के संभावित प्रभावित तटीय ज़िलों में अपनी 25 टीमों को पहले से तैनात कर दिया है।

ज़रूरत पड़ने पर तुरंत तैनाती के लिए कुल 20 और टीमों को खास जगहों पर स्टैंडबाय पर रखा गया है। हर टीम के पास नाव, कटिंग इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और दूसरे खास बचाव के औज़ार हैं ताकि लोगों को निकालने, राहत और ठीक करने का काम किया जा सके: NDRF