रायपुर में रईसजादों का खतरनाक स्टंट शो… खिड़की, सन-रूफ पर लटके, फिर… देखें Viral Video

Crime News: राजधानी रायपुर में स्टंटबाज युवाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वे बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।

ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 15–20 लग्जरी गाड़ियों का काफिला फिल्मी स्टाइल में हाईवे पर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। यह काफिला रायपुर के केनाल रोड से शुरू होकर नेशनल हाईवे की ओर बढ़ा और आरंग की तरफ निकल गया। वीडियो में युवक गाड़ियों की खिड़कियों और सनरूफ से बाहर निकलकर जानलेवा स्टंट करते दिख रहे हैं।

काफिला शहर के सिविल लाइंस, खम्हारडीह और तेलीबांधा थाना क्षेत्रों से होकर गुजरा। गाड़ियों में हूटर और सायरन भी लगे हुए थे, जबकि चारों इंडिकेटर लगातार जल रहे थे। यह पूरी घटना (Crime News) युवाओं द्वारा अपने किसी साथी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित की गई मानी जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि युवक गैंगस्टर गानों जैसे “AK-47” पर रील्स बना रहे हैं और उन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आईडी vikky-sanap-357, rahul_gawali_02 और bharat_tharwani_ से ये वीडियो पोस्ट किए गए हैं। इनमें कुछ वीडियो लाइव स्ट्रीम किए गए जबकि कुछ को एडिट करके पोस्ट किया गया। वीडियो में कुछ युवक कार की सनरूफ से बाहर निकलकर कॉलर उठाते और दंबंगई दिखाते नजर आ रहे हैं। यह खतरनाक स्टंट न केवल ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना है, बल्कि आम लोगों की जान के लिए भी खतरा पैदा करता है।