रायपुर

श्रीराम कॉलोनी में गणेशोत्सव के जगराता में झूमें भक्त, SEE Video

श्रीराम कॉलोनी में गणेशोत्सव के जगराता में झूमें भक्त, देखें वीडियों

रायपुर

Trilochan Das Manikpuri

Aug 31, 2025

रायपुर। राजधानी के फाफाडीह ​िस्थत श्रीराम कॉलोनी कुम्हारपारा में गणेशोत्सव के अवसर पर जगराता किया गया। शनिवार को यह जगराता कार्यक्रम में गणेश भगवान सहित अन्य देवी देवताओं की भजन की प्रस्तुति दी गई। श्रीगणेश वंदना के साथ जगराता आरंभ हुआ, जय गणेश जय गणेश, भोले शंकर पधारों, हर हर शंभू, सिरडी वाले सांई बाबा सहित कई मधूर भ​क्तिगीत प्रस्तुत किया गया। भक्त राम जी की निकली सवारी गाने में भक्त झूमतें नजर आए। जगराता में कॉलोनीवासियों ने इस अवसर पर भ​क्ति के रस में डूबे नजर आए।

31 Aug 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / श्रीराम कॉलोनी में गणेशोत्सव के जगराता में झूमें भक्त, SEE Video

रायपुर
