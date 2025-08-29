Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी की स्वर्गीय माताजी को लेकर अपशब्द

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता इसके लिए Congress और RJD को कभी माफ नहीं करेगी...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 29, 2025

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व खेल मंत्री अरुण साव ने कहा कि बिहार (Bihar) के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की स्वर्गीय माताजी पर जिस अपमानजनक भाषा का प्रयोग हुआ है, वो घोर निंदनीय है और लोकतंत्र में अक्षम्य है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता इस कृत्य के लिए इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्व. माता जी (Late Mother) को अपशब्द कहे गए।

यह भी पढ़ें : खेलों से ‘खेल’ न हो, प्रोत्साहन मिले तो मैदान में चमकेगा छत्तीसगढ़

