राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी की स्वर्गीय माताजी को लेकर अपशब्द

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व खेल मंत्री अरुण साव ने कहा कि बिहार (Bihar) के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की स्वर्गीय माताजी पर जिस अपमानजनक भाषा का प्रयोग हुआ है, वो घोर निंदनीय है और लोकतंत्र में अक्षम्य है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता इस कृत्य के लिए इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्व. माता जी (Late Mother) को अपशब्द कहे गए।

