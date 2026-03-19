डीकेएस अस्पताल में सैकड़ों को निःशुल्क भोजन वितरण, सुपोषण अभियान से जरूरतमंदों को सहारा, देखें Video

Patrika Social Initiative: छत्तीसगढ़ के रायपुर के संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने तत्वावधान में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के कुशल नेतृत्व में कोरोनाकाल की शुरुवाती दौर से निर्धन, असहाय, जरूरतमंदों के लिए सुपोषण अभियान नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में निःशुल्क भोजन वितरण कार्य के संस्था द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सैकड़ों निर्धन, असहाय, जरूरतमंदों डीकेएस अस्पताल में दूर दराज से इलाज के लिए आए सैकड़ों मरीजों के परिजनों, वृद्धजन और बच्चों को निःशुल्क भोजन वितरण किया गया।
आजके भोजन वितरण कार्य में संस्थापक मो. सज्जाद खान के साथ जुबैर खान, फराज खान, कुलविंदर सिंह, राजकुमार साहू एवं अन्य ने अपना सहयोग प्रदान किया। इस सामूहिक पाठ में पत्रिका की ओर से मनाया जा रहा कुलिश जन्मशती वर्ष की भी सहभागिता रही। दरअसल पत्रिका श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश का जन्मशती पर्व मना रहा है। इसमें अलग-अलग समाज संस्था के साथ मिलकर समाज के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं।
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