Monsoon Session: गृहमंत्री शर्मा बोले- नक्सली हिंसा खत्म करने में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session) के दूसरे दिन 14 जुलाई को डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने राज्य में नक्सली हिंसा को खत्म करने में मदद के लिए केंद्र सरकार (Central Government) का धन्यवाद किया। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने नवा रायपुर स्थित विधानसभा परिसर में कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सली (Naxali) संगठन से मुक्त हो गया है। सदन में आज एक अहम प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। हैरानी की बात है कि पूरा विपक्ष, खासकर कांग्रेस (Congress), एक बार फिर पूरी तरह नदारद रहा। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि मैं दरभा डिवीजन के उन सदस्यों के नाम बताने की तैयारी के साथ आया था- जिनमें जगदीश और उसके साथी शामिल हैं- जो झीरम घाटी नरसंहार (Jhiram Ghati Massacre) में शामिल थे, और यह बताने आया था कि हमारे सुरक्षा बलों (Security Forces) के जवानों ने उन्हें कैसे खत्म किया।

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