रायपुर

77th Republic Day: साइकिल रैली में भारतीय सेना के जवानों ने बढ़ाया देशभक्ति का उत्साह, देखें Video

77th Republic Day: साइकिल रैली में भारतीय सेना के जवानों ने बढ़ाया देशभक्ति का उत्साह, देखें Video

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 25, 2026

77th Republic Day: 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर, COSA और स्पोर्ट्स एन्थूज़ियास्ट्स एसोसिएशन ऑफ़ रायपुर ने 25 जनवरी को रायपुर में एक बड़ी साइकिल रैली ऑर्गनाइज़ की। करेंसी टावर चौक से शुरू होकर, यह रैली लगभग 40 km की दूरी तय करते हुए नया रायपुर में सेंध लेक पहुँची।

इसमें बड़ी संख्या में साइकिलिंग के शौकीन और इंडियन आर्मी के जवानों ने हिस्सा लिया। क्लोजिंग सेरेमनी में मिलिट्री बैंड का परफॉर्मेंस हुआ, और ब्रिगेडियर बावा (आर्मी मेडल) ने हिस्सा लेने वालों को धन्यवाद दिया।

Video By Trilochan Manikpuri

Published on:

25 Jan 2026 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / 77th Republic Day: साइकिल रैली में भारतीय सेना के जवानों ने बढ़ाया देशभक्ति का उत्साह, देखें Video

