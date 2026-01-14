14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IPL 2026: एक दशक बाद आईपीएल रिटर्न, आरसीबी के दो मैच होंगे रायपुर में

Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। सीएम साय ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 14, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 जनवरी को रायपुर में बताया कि अबकी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी, RCB) आईपीएल के दो मैच रायपुर क्रिकेट (Cricket) स्टेडियम में खेलेगी। वहीं सीएम साय ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे ओलंपिक (Olympics) में हिस्सा लें। इसलिए, अगर छत्तीसगढ़ का कोई बेटा या बेटी इसमें हिस्सा लेता है, तो उसे सरकार की तरफ से 21 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में देंगे। स्वर्ण पदक (Gold Medal) जीतने पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। बता दें कि रायपुर में करीबन एक दशक बाद आईपीएल (IPL 2026) के मैच होने जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें : सीएम साय ने किया ऐलान, छत्तीसगढ़ में केंद्र के समान 58 प्रतिशत डीए देंगे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Naya raipur

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 12:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / IPL 2026: एक दशक बाद आईपीएल रिटर्न, आरसीबी के दो मैच होंगे रायपुर में

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

रायपुर साहित्य उत्सव 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद, व्यवस्थाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक

CG News: रायपुर में होगा साहित्य उत्सव, देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे, छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान
रायपुर

CG Strike: कलेक्टर दर पर वेतन के लिए हड़ताल पर गए चालक-हेल्पर, घरों तक नहीं पहुंची गाड़ियां

CG Strike: निगम के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन
रायपुर

CG News: रायपुर की 6 वर्षीय बालिका दिशा का मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले फाइनलिस्ट में चयन

रायपुर

Exam Date: ओपन स्कूल की हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा 2026 का टाइम टेबल घोषित

Exam Date
रायपुर

Raipur news: मुख्यमंत्री ने झकझोरा तब जागे अफसर, दो दुकानों पर की कार्रवाई, जब्त किया चाइनीज मांझा

CG News: मकर संक्रांति से पहले रायपुर के पतंग दुकानों में निगम की छापेमारी, चाइनीज मांझा जब्त
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.