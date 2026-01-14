IPL 2026: एक दशक बाद आईपीएल रिटर्न, आरसीबी के दो मैच होंगे रायपुर में

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 जनवरी को रायपुर में बताया कि अबकी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी, RCB) आईपीएल के दो मैच रायपुर क्रिकेट (Cricket) स्टेडियम में खेलेगी। वहीं सीएम साय ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे ओलंपिक (Olympics) में हिस्सा लें। इसलिए, अगर छत्तीसगढ़ का कोई बेटा या बेटी इसमें हिस्सा लेता है, तो उसे सरकार की तरफ से 21 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में देंगे। स्वर्ण पदक (Gold Medal) जीतने पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। बता दें कि रायपुर में करीबन एक दशक बाद आईपीएल (IPL 2026) के मैच होने जा रहे हैं।

