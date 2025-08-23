Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Tomar Brothers: तोमर बंधु के घर पहुंचे अधिकारी, संपत्ति का ले रहे जायजा, देखें वीडियो

Tomar Brothers: जिला प्रशासन के अधिकारी वीरेंद्र और रोहित तोमर के भटगांव स्थित घर पर पहुंचे हुए है। SDM नंद कुमार चौबे, तहसीलदार पुलिस की टीम भी पहुंची मौके पर है।

रायपुर

love sonkar/Narad Yogi

Aug 23, 2025

Tomar Brothers: रायपुर में तोमर बंधु पर कार्रवाई को लेकर अपडेट आया है। जिला प्रशासन के अधिकारी वीरेंद्र और रोहित तोमर के भटगांव स्थित घर पर पहुंचे हुए है। SDM नंद कुमार चौबे, तहसीलदार पुलिस की टीम भी पहुंची मौके पर है।

सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य गंभीर अपराधों में फरार चल रहे वीरेन्द्र सिंह तोमर और रोहित तोमर की संपत्तियों को कुर्क किया जाना है। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संपत्तियों की पहचान करने के बाद रायपुर कलेक्टर के पास चार संपत्ति कुर्क करने प्रतिवेदन भेजा गया है।

Published on:

23 Aug 2025 01:53 pm

Raipur / Tomar Brothers: तोमर बंधु के घर पहुंचे अधिकारी, संपत्ति का ले रहे जायजा, देखें वीडियो

