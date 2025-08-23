CG News: गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने पदयात्रा, देखें वीडियो

CG News: रायपुर में पुरानी बस्ती महामाया मंदिर से सीएम हाउस तक गौ न्याय पदयात्रा निकाली गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त गौ सेवक और हिन्दू संगठन गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले और माँ को पशु की श्रेणी से निकाल कर माँ का दर्जा दिलाने निकल पड़े है। @Video- Trilochan Manikpuri