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सचिन पायलट बोले- ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुभारंभ के लिए Rahul Gandhi आए थे
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सचिन पायलट बोले- ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुभारंभ के लिए Rahul Gandhi आए थे

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 22, 2026

कांग्रेस का संगठन सृजन (Sanghathan Srijan) कार्यक्रम रायपुर के अभनपुर में चल रहा है। इसके औपचारिक शुभारंभ के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 21 जून को रायपुर आए थे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने बताया कि आज राहुल गांधी का एक दिन का दौरा था और हमारा 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। आज हमने इसे औपचारिक रूप से शुरू किया और हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड सचिन राव भी यहां मौजूद हैं।

यह भी पढ़ें : सीएम साय बोले- Rahul Gandhi जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का नतीजा पूरे देश ने देखा है

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Published on:

22 Jun 2026 03:32 am

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