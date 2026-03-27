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Raipur: असम विधानसभा चुनाव असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को बताया भ्रष्टतम...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Mar 27, 2026

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भ्रष्टतम मुख्यमंत्री बताया है। रायपुर (Raipur) में 26 मार्च को भूपेश बघेल ने कहा कि असम का विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Chunav) असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच हो रहा है। उन्होंने कहा कि असली कांग्रेस का नेतृत्व गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) कर रहे हैं और नकली कांग्रेस का नेतृत्व हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि असम (Assam) के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पूरे देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री (Most Corrupt Chief Minister) के रूप में जाने जाते हैं।

यह भी पढ़ें : अव्यवस्था में खेलो इंडिया, ट्राइबल गेम्स में ‘ओयो’ ने किया ‘खेला’

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Published on:

27 Mar 2026 02:20 am

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