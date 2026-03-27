Raipur: असम विधानसभा चुनाव असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भ्रष्टतम मुख्यमंत्री बताया है। रायपुर (Raipur) में 26 मार्च को भूपेश बघेल ने कहा कि असम का विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Chunav) असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच हो रहा है। उन्होंने कहा कि असली कांग्रेस का नेतृत्व गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) कर रहे हैं और नकली कांग्रेस का नेतृत्व हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि असम (Assam) के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पूरे देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री (Most Corrupt Chief Minister) के रूप में जाने जाते हैं।

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