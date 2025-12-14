Raipur: कांग्रेस की वोट चोर रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने 13 दिसंबर को रायपुर (Raipur) में बताया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को हमारी पार्टी के द्वारा वोट चोर (Vote Chor) रैली का आयोजन किया गया है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णायक लड़ाई की ओर कदम बढ़ाया है। रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) में इस रैली में लोग बड़ी संख्या में आएंगे।

