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रायपुर के बिजली ऑफिस चौक माता मंदिर में पत्थरबाजी
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रायपुर के बिजली ऑफिस चौक माता मंदिर में पत्थरबाजी

रायपुर कमिश्नरेट की सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायत पर केस किया दर्ज, मौके पर पहुंच कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 04, 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के बूढ़ापारा बिजली ऑफिस चौक स्थित माता मंदिर में 3 जून को पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। मंदिर (Bijli Office Mata Mandir) के पुजारी और श्रद्धालुओं के मुताबिक पहले भी कई बार मंदिर में पत्थर फेंके जाने की घटना हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने मंदिर में पत्थर फेंके जाने की शिकायत रायपुर कमिश्नरेट (Commissionerate) की सिटी कोतवाली पुलिस में की। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: लिफ्ट को लेकर सिर्फ दिशा-निर्देश, घटनाओं के बाद भी कार्रवाई नहीं

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Published on:

04 Jun 2026 02:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / रायपुर के बिजली ऑफिस चौक माता मंदिर में पत्थरबाजी

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