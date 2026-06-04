रायपुर के बिजली ऑफिस चौक माता मंदिर में पत्थरबाजी

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के बूढ़ापारा बिजली ऑफिस चौक स्थित माता मंदिर में 3 जून को पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। मंदिर (Bijli Office Mata Mandir) के पुजारी और श्रद्धालुओं के मुताबिक पहले भी कई बार मंदिर में पत्थर फेंके जाने की घटना हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने मंदिर में पत्थर फेंके जाने की शिकायत रायपुर कमिश्नरेट (Commissionerate) की सिटी कोतवाली पुलिस में की। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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