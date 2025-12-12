Raipur: राहुल गांधी को गृहमंत्री अमित शाह का भाषण बार-बार सुनना चाहिए

Raipur: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ (BJP General Secretary Tarun Chugh) 11 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचे। बीजेपी महासचिव चुघ ने रायपुर में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व लोकसभा (Lok Sabha) में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह का (Home Minister Amit Shah) भाषण बार-बार सुनना चाहिए, फिर उन्हें समझ आएगा कि कंफ्यूज कौन है। देश में किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार कैसे काम करती है, जो संविधान को सर्वोपरि रखती है और घुसपैठियों को निकालने के लिए संकल्पबद्ध है, उसका प्रदर्शन उन्हें (LoP Rahul Gandhi) दिखेगा।

