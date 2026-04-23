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Raipur: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम साय भड़के
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Raipur: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम साय भड़के

Chhattisgarh के सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि पप्पू यादव की सोच बहुत गलत है...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Apr 23, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (PappuYadav) के बयान पर पलटवार किया है। सीएम साय ने 22 अप्रैल को रायपुर (Raipur) में कहा कि पप्पू यादव की सोच बहुत गलत है। हमारे देश में प्राचीनकाल से नारियों का सम्मान हुआ है। आज भी हर क्षेत्र में सबसे आगे हमारी माताएं-बहनें हैं। बता दें सांसद पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया कि ’90 प्रतिशत महिलाओं का राजनीतिक कॅरियर नेताओं के बेड से शुरू होता है।’ वहीं, सीएम साय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी (Terrorists) कहने पर कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ऐसे नहीं थे। लग रहा है कि खरगे पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संगति का असर हो रहा है।

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आतंकवादी कहा…

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Updated on:

23 Apr 2026 02:52 am

Published on:

23 Apr 2026 02:51 am

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