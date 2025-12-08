Raipur: नई उद्योग नीति रोजगार और युवाओं के लिए अवसरों पर केंद्रित

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में 7 दिसंबर को आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज (Chhattisgarh State Sarva Ravidas Samaj) के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर साय ने कहा कि हमारी नई उद्योग नीति रोजगार (Employment) और युवाओं के लिए अवसरों पर केंद्रित है। हमारी उद्योग नीति (Industrial Policy) को न सिर्फ देश में, बल्कि विदेशों में भी सराहना मिल रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में लगातार नए निवेश (Investment) आ रहे हैं और विकास की गति तेज हो रही है।

