Raipur: सीएम साय ने जनादेश परब में आने के लिए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को दिया धन्यवाद

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 2 वर्ष (2 Year sof Government) पूरे होने के अवसर पर जांजगीर में 22 दिसंबर को जनादेश परब (Janadesh Parab) का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (JP Nadda) थे। जनादेश परब से लौटकर मुख्यमंत्री साय ने रायपुर (Raipur) में कहा कि हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का और छत्तीसगढ़ की जनता का उनके समर्थन और जनादेश (Mandate) के लिए आभार व्यक्त किया।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारी लोक संस्कृति और अस्मिता का जीवंत दस्तावेज