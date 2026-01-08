Raipur: कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल बोले- कहानी सुनिए…दिलचस्प है, 1500 करोड़, रणनीति कंपनी

कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की बीजेपी (BJP) सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 7 जनवरी को रायपुर (Raipur) में कहा कि कहानी सुनिए… दिलचस्प है❗️❗️ 1500 करोड़– रणनीति कंपनी — कौन दो नेता? — क्या ED करेगी जांच? अभी कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो देखा होगा, जिसमें 1500 करोड़ रुपए दिल्ली (Delhi) भेजने की बात हो रही थी। भाजपा के एक विधायक ने उस वीडियो को लेकर FIR दर्ज करवाई. उस पर कार्रवाई हुई. कुछ लोग जेल में भी हैं। भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने सवाल किया कि जेल में बंद मुख्य आरोपी ‘रणनीति’ नाम की सोशल मीडिया (Social Media) एजेंसी का प्रमुख है. क्या ये वही एजेंसी है जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया हैंडल करती थी? जेल में बंद ‘रणनीति’ (Ranniti) का प्रमुख जोशी तो भाजपा नेता का ही बेटा है, तो यह वीडियो किसके आदेश पर जारी हुआ है? इस 1500 करोड़ रुपए की वसूली का सूत्रधार कौन है?

