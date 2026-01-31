31 जनवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

Raipur: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा गोडसे वादी राजनीति के खिलाफ करें संघर्ष

Chhattisgarh: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार....

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 31, 2026

कांग्रेस नेता व जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ पहुंचे। कन्हैया कुमार ने रायपुर (Raipur) में कहा कि पूरा देश, पूरी दुनिया बापू का स्मरण करती है और उनके बताए सत्य और अहिंसा (Non Violence) की राह पर चलने का संकल्प लेती है। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर में गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा मिलकर गांधीजी (Mahatma Gandhi Death Anniversary) की याद में कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार यहां आने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए अच्छा अवसर है कि हम गांधी जी के बलिदान को याद करें और देश में गोडसे वादी (Godse Supporters) राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें।

यह भी पढ़ें : भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराय…बोर्ड से हटाएंगे मवेशी!

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

रायपुर

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 02:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा गोडसे वादी राजनीति के खिलाफ करें संघर्ष

