Raipur: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा गोडसे वादी राजनीति के खिलाफ करें संघर्ष

कांग्रेस नेता व जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ पहुंचे। कन्हैया कुमार ने रायपुर (Raipur) में कहा कि पूरा देश, पूरी दुनिया बापू का स्मरण करती है और उनके बताए सत्य और अहिंसा (Non Violence) की राह पर चलने का संकल्प लेती है। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर में गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा मिलकर गांधीजी (Mahatma Gandhi Death Anniversary) की याद में कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार यहां आने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए अच्छा अवसर है कि हम गांधी जी के बलिदान को याद करें और देश में गोडसे वादी (Godse Supporters) राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें।

