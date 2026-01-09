Raipur: कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले- छत्तीसगढ़ में दिल्ली का शासन चल रहा

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और राजस्थान (Rajasthan) के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 8 जनवरी को रायपुर पहुंचे। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान (Save MNREGA Campaign) की रूपरेखा तैयार करने के लिए आए सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार (BJP Government) पर हमला बोला। प्रदेश प्रभारी पायलट ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर (Raipur) में कहा कि छत्तीसगढ़ में दिल्ली का शासन चल रहा है, आदेश और फैसले दिल्ली (Delhi) से हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े, दलित, गरीब, महिला-पुरुष और कमजोर वर्ग स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं।

