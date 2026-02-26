Raipur: दिग्विजय सिंह बोले- पीएम मोदी ने अमरीका से डील कर किसानों से किया कुठाराघात

कांग्रेस के राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसद व अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 25 फरवरी को रायपुर (Raipur) में थे। दिग्विजय सिंह ने अमरीका से ट्रेड डील (Trade Deal) पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में 2014 से भाजपा की सरकार है। इन्होंने विकसित भारत (Viksit Bharat) की बात की है लेकिन भारत के व्यक्तित्व के साथ समझौता हो रहा है, किसानों (Farmers) के हित के साथ कुठाराघात हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने किसानों के हित के साथ इतना कुठाराघात किया है जितना स्वतंत्र भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। बता दें कि दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के साथ इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of the Opposition) डॉ. चरणदास महंत, पूर्व सीएम व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सहित अन्य कांग्रेसजन भी उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ बजट पर सीएम साय बोले- विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ़्तार दी जाएगी