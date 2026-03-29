29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: भूपेश बघेल बोले- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ईरान-रूस से संबंध ठीक रखे गए होते तो गैस-पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं होती...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Mar 29, 2026

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस (Congress) के पंजाब प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने रसोई गैस (LPG) व पेट्रोल-डीजल की कमी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व सीएम भूपेश ने 28 मार्च को रायपुर (Raipur) में कहा कि कल प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। आज मुख्यमंत्री राज्य में बैठकें कर रहे हैं। इससे समस्या की गंभीरता का पता चलता है। उन्होंने (Bhupesh Baghel) कहा कि आने वाला समय सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है और इसके लिए कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर ईरान (Iran) और रूस जैसे देशों के साथ संबंध ठीक से रखे गए होते तो गैस, पेट्रोल व डीजल (Petrol Diesel) या रासायनिक उर्वरकों की कमी नहीं होती।

यह भी पढ़ें : पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर पीएम मोदी का जताया आभार

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

रायपुर

US Israel Iran War

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 02:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: भूपेश बघेल बोले- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Khelo India Tribal Games: कुछ ही दिन पहले थी अस्पताल के बिस्तर पर, आज अरुणाचल की अनाई ने जीता केआईटीजी स्वर्ण

कुछ ही दिन पहले थी अस्पताल के बिस्तर पर, आज अरुणाचल की अनाई ने जीता केआईटीजी स्वर्ण
रायपुर

पश्चिम एशिया की परिस्थितियों पर मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय समीक्षा, कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी करवाई के निर्देश

पश्चिम एशिया की परिस्थितियों पर मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय समीक्षा, कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी करवाई के निर्देश
रायपुर

CG Crime: गला दबाकर की हत्या, फिर गड्ढे में दफनाया, उधर घर के बाहर ठेकेदार की हत्या

CG Crime: गला दबाकर की हत्या, फिर गड्ढे में दफनाया, उधर घर के बाहर ठेकेदार की हत्या
रायपुर

क्या कहता है थर्ड जेंडर से जुड़ा नया कानून, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर सदस्य विद्या राजपूत बोलीं- अभी भी सुधार की जरूरत

Transgender Amendment Bill
खास खबर

आधी रात ‘ताला गैंग’ का हमला, साड़ी पहनकर किया ये काम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

rajim theft case
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.