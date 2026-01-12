12 जनवरी 2026,

सोमवार

रायपुर

Raipur: केंद्र के समान छत्तीसगढ़ में भी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता

Chhattisgarh: सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के त्रैवार्षिक अष्टम प्रदेश अधिवेशन में डीए 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का किया ऐलान

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 12, 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिक्षा संस्थान (Saraswati Shiksha Sansthan) परिसर में 11 जनवरी को आयोजित राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के त्रैवार्षिक अष्टम प्रदेश अधिवेशन में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि रायपुर (Raipur) में राज्य कर्मचारी संघ का अधिवेशन हुआ, जिसमें केंद्रीय स्तर के संघ के अधिकारी भी शामिल हुए। मैंने आज सभी से मुलाकात की। उनकी कई मांगें थीं, जिसमें से एक केंद्र के समान उनका महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की हमने घोषणा की है। बाकी मांगों के लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे। उनकी लगभग सभी मांगें जायज हैं, और सरकार उन्हें पूरा करेगी। बता दें कि अब छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भी केंद्र सरकार के समान अधिकारियों-कर्मचारियों का डीए (Dearness Allowance) 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत (Percent) किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: हमारे छत्तीसगढ़ की नई पहचान चूहा अभयारण्य जिन्हें धान पसंद!

Published on:

12 Jan 2026 12:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: केंद्र के समान छत्तीसगढ़ में भी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता

