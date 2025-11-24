Raipur: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज़ रिंकू सिंह ने सीएम साय से की मुलाकात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से 23 नवंबर को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित सीएम हाउस कार्यालय में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज़ एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रिंकू सिंह (Cricketer Rinku Singh) ने सौजन्य मुलाकात की। सीएम साय ने रिंकू सिंह का स्वागत शाल और नंदी के प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने रिंकू सिंह को उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) में दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की समृद्ध संस्कृति, परम्पराओं और राज्य में खेलों (Sports) को नई दिशा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा हुई।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के 68 युवा Gujarat में यूनिटी मार्च में होंगे शामिल, सीएम साय ने दी शुभकामनाएं