Raipur News: सीएम साय बोले- पीएम मोदी गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे

Raipur News: अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता व भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास की बात कही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

