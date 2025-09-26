Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: सीएम साय बोले- पीएम मोदी गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 26, 2025

Raipur News: अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता व भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास की बात कही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने में एनएसएस की बड़ी भागीदारी रहेगी: सीएम साय

Published on:

26 Sept 2025 02:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur News: सीएम साय बोले- पीएम मोदी गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे

बड़ी खबरें

रायपुर

छत्तीसगढ़

Crime News: बेखौफ हिस्ट्रीशीटर : कोर्ट परिसर में बंदी के भाई को चाकू मारा

Crime News: बेखौफ हिस्ट्रीशीटर : कोर्ट परिसर में बंदी के भाई को चाकू मारा
रायपुर

Raipur News: रायपुर के ऑयल फैक्ट्री में लगी आग, तीन किलोमीटर तक धुंआ ही धुंआ, मचा हड़कंप

Raipur News: रायपुर के ऑयल फैक्ट्री में लगी आग, तीन किलोमीटर तक धुंआ ही धुंआ, मचा हड़कंप
रायपुर

जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद दोपहिया वाहनों के दाम हुए कम, 14,000 रुपए तक मिल रहा लाभ

जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद दोपहिया वाहनों के दाम हुए कम, 14,000 रुपए तक मिल रहा लाभ
रायपुर

CG News: दक्षिण विधानसभा में बनेंगे 10 नए आधुनिक आंगनबाड़ी, भवन निर्माण के लिए मिली स्वीकृति

CG News: दक्षिण विधानसभा में बनेंगे 10 नए आधुनिक आंगनबाड़ी, भवन निर्माण के लिए मिली स्वीकृति
रायपुर

CG News: मोबाइल ऐप से खरीफ फसल का 5% रैंडम सत्यापन, पटवारी और RI करेंगे संचालन…

CG News: मोबाइल ऐप से खरीफ फसल का 5% रैंडम सत्यापन, पटवारी और RT करेंगे संचालन...(PHOTO-PATRIKA)
रायपुर
