Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: रायपुर कोर्ट में युवक ने वकील को दिखाया चाकू, जमकर हुई पिटाई, देखें वीडियो

कोर्ट परिसर में एक वकील अपने मामले की सुनवाई के लिए जा रहे थे। तभी आरोपी युवक ने उनकी राह रोककर चाकू लहराते हुए डराने का प्रयास किया।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 14, 2025

Raipur News: रायपुर कोर्ट परिसर में गुरुवार दोपहर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने अचानक एक वकील को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास कोर्ट परिसर में एक वकील अपने मामले की सुनवाई के लिए जा रहे थे। तभी आरोपी युवक ने उनकी राह रोककर चाकू लहराते हुए डराने का प्रयास किया। वकील ने तुरंत मदद के लिए शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद अन्य वकील और लोग वहां पहुंच गए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2025 03:22 pm

Published on:

14 Aug 2025 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: रायपुर कोर्ट में युवक ने वकील को दिखाया चाकू, जमकर हुई पिटाई, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Monsoon 2025: एक्टिव हो रहा नया सिस्टम! अगले 5 दिन तक भारी से अतिभारी के आसार, बस्तर समेत कई जिलों में दिखेगा असर

Rain Alert
रायपुर

Congress Protest: कांग्रेस का हल्लाबोल… 15 अक्टूबर तक देशभर में चलाएगी ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ अभियान, निकलेगी रैलियां

congress news
रायपुर

कलेक्टर गौरव सिंह की नई पहल, 15 अगस्त के बाद 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे ऑनलाइन, महिलाओं व बच्चों को होगा लाभ

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

एम्स में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करेंगे CM साय, इस दिन से मिलेगी सुविधा, ऐसा करने वाला पहला सरकारी संस्थान..

एम्स (फोटो सोर्स- Facebook)
रायपुर

AIIMS में 6 सितंबर से शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, ऐसा करने वाला पहला सरकारी संस्थान

Raipur aiims cg news, CG crime news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.