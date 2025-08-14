Raipur News: रायपुर कोर्ट में युवक ने वकील को दिखाया चाकू, जमकर हुई पिटाई, देखें वीडियो

Raipur News: रायपुर कोर्ट परिसर में गुरुवार दोपहर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने अचानक एक वकील को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास कोर्ट परिसर में एक वकील अपने मामले की सुनवाई के लिए जा रहे थे। तभी आरोपी युवक ने उनकी राह रोककर चाकू लहराते हुए डराने का प्रयास किया। वकील ने तुरंत मदद के लिए शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद अन्य वकील और लोग वहां पहुंच गए।